Augsburg

vor 18 Min.

Hausfassade fängt nach Gartenarbeit Feuer

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist am Montagnachmittag eine Fassade in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr rückte an.

Es war gegen 15.30 Uhr, als die Augsburger Berufsfeuerwehr am Montag in die Stätzlinger Straße in Lechhausen gerufen wurde. Einer Anwohnerin zufolge war Rauch an einer Hausfassade zu beobachten. Wie sich laut Bericht der Feuerwehr herausstellte, wurden nach ersten Erkenntnissen nach Gartenarbeiten mit einem Abflammgerät wohl Teile der Fassadenplatten entzündet. Der Rauch breitete sich schnell nach oben hin aus. Eine Familie, die sich im ersten Obergeschoss aufhielt, konnte die Wohnung dank der Warnung der anwesenden Eigentümer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Einsatzkräfte gaben schon kurze Zeit später Entwarnung: Durch das Eingreifen eines Anwohners konnte der Fassadenbrand bereits mit einem Gartenschlauch unter Kontrolle gebracht werden. Mit einer Wärmebildkamera wurden weitere Glutnester aufgespürt und ebenfalls gelöscht. Der Innenraum des Hauses wurde laut Feuerwehr auch mit Blick auf den vielen Rauch kontrolliert, ehe die Bewohnerinnen und Bewohnerin wieder hinein konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (fla) Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag. Lesen Sie dazu auch Augsburg Feuer im Parkhaus am Hotelturm: Jugendliche gelten als tatverdächtig

Augsburg Unbekannter zündet Roller in Haunstetten an

Augsburg Brandstifter legen Feuer in Gewerberäumen in der Innenstadt

Themen folgen