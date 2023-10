Augsburg

vor 47 Min.

Heizung, Strom und Co.: Sparen die Augsburger (noch) Energie?

Plus Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Energieversorgung in Deutschland verbessert. Bleiben die Augsburger dennoch beim Energiesparen? Wir fragen nach.

Von Mariana Silva Lindner Artikel anhören Shape

Der Herbst ist da und stellt uns langsam vor die Frage, wann man die Heizung wieder anstellen soll. Im vergangenen Jahr hatten viele Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Energiekrise und der steigenden Preise für Gas und Öl bewusst Energie gespart. Doch wie sieht die Situation in diesem Jahr aus? Halten die Augsburger weiterhin an ihre, Sparverhalten fest, und - wenn ja - auf welche Weise? Wir haben uns umgehört.

Auch in diesem Jahr denken viele Augsburgerinnen und Augsburger verstärkt über Energiesparmaßnahmen nach. So auch Sara Vidanovic: "Seit der Energiekrise mache ich mir schon mehr Gedanken. Zum Beispiel, ob ich jetzt die Heizung wirklich anmachen soll oder nicht", berichtet die 24-jährige. Als Studentin müsse sie ohnehin finanziell haushalten. "Ich versuche, auch in diesem Jahr wieder meinen Energieverbrauch angemessen zu halten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel nur noch im Dunklen und Kalten daheim sitze." Um ihren Energiebedarf zu reduzieren, schaltet sie vor allem unnötige Stromquellen aus, beispielsweise ungenutzte Geräte oder die WLAN-Box während der Nacht. Die Studentin hebt hervor: "Ich besitze zwar keine speziellen energiesparenden Geräte, aber ich versuche, mit kleinen Maßnahmen einen größeren Beitrag zu leisten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen