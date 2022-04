Herrenbach: Offene Pausenhöfe sollen Stadtteile bereichern

An der Grund- und Mittelschule im Herrenbach werden die Außenanlagen jetzt noch stärker für Kinder aus dem Stadtteil geöffnet. Andere Schulen sollen dem Beispiel folgen.

Wohin zum Bolzen oder Abhängen? Für Kinder und Jugendliche aus dem Herrenbach ist diese Frage künftig einfacher zu beantworten. Die Sportanlagen an der Grund- und Mittelschule im Stadtteil werden weiter geöffnet. Insgesamt will die Stadt das Konzept "offene Pausenhöfe" deutlich ausbauen und damit auch die Stadtteile stärken.

Seit einigen Jahren ist der Stadtjugendring (SJR) auf dem Schulgelände präsent, das Jugendhaus "b-box" ist von Dienstag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Mit dem neuen Angebot wird nun eine Betreuungslücke geschlossen: Seit März ist auch montags (16 bis 18 Uhr) und sonntags (14 bis 17 Uhr) ein pädagogischer Mitarbeiter vor Ort, um die Jugendlichen zu betreuen. Helmut Jesske, Geschäftsführer des SJR, sagt, die schulische Außenanlage mit Basketballplatz, Minifeld und Wiese mit zwei Großfeldtoren sei besonders wichtig für den Stadtteil: "Im Herrenbach gibt es sonst keine Freiflächen." Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) ergänzt: "Wir sind hier in einem verdichteten Wohnareal mit nicht immer einfachen Lebenslagen."

Konflikte will man mithilfe eines Pädagogen direkt einfangen

In der Vergangenheit hatte man laut SJR immer wieder die Situation, dass Jugendliche über den Zaun klettern, um sich auch außerhalb der b-box-Öffnungszeiten auf dem Schulareal aufzuhalten. "Dann hatten wir nicht nur Jugendliche, die spielen, sondern es kam auch zu Vandalismus oder Konflikten mit den Nachbarn", so Martin Everts vom SJR. Solchen Konflikten wollen Stadt, Schule und SJR nun durch die pädagogische Betreuung begegnen. Langfristig sollen sich auch die Jugendlichen selbst engagieren. "Es ist angedacht, dass wir sie gewinnen, die auch Verantwortung übernehmen für den Platz", sagt Everts. Jugendliche, die etwa ein Fußballteam leiten wollen, könnten durch eine Jugendleiter-Ausbildung unterstützt werden.

Die Schulleiterin der Mittelschule, Martina Roßkopf sagt: "Wir wollen, dass sich die Kinder und Jugendlichen hier wohlfühlen." Auch ihre Kollegin Daniela Starzyk möchte, dass die Schule Begegnungsort ist. "Nach den Zeiten, die wir hinter uns haben, gibt es ein Lechzen danach, so ein Ort ist Gold wert." Auch der SJR-Geschäftsführer sieht in dem Projekt "ein schönes und gutes Zeichen, wenn sich die Schule im Stadtquartier öffnet".

Stadtjugendring: Schulische Flächen dürfen nicht "brach liegen"

Generell hätten Kinder und Jugendliche in urbanen Ballungsräumen kaum Platz, um aktiv zu werden, so Jesske. Oft seien Schulanlagen die einzigen Freiflächen in den Stadtteilen. "Wenn die zu 70 Prozent brach liegen, macht das keinen Sinn." Er hofft, dass noch mehr Rektoren begreifen, dass ihre Schulen Teil des Stadtteils sind. Zudem, so Silke Walter vom Jugendamt, könne man mit diesem Konzept auch die Jugendsozialarbeit an den Schulen nutzen und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fördern. "Wir kommen spielerisch an sie heran und erkennen Probleme frühzeitig."

Das Bildungs- sowie das Sozialreferat planen deshalb, das Konzept der offenen Pausenhöfe auszubauen. Dafür müsse man aber, so Bildungsreferentin Wild, an machen Stellen noch überzeugen. Angesprochen auf mögliche Schwierigkeiten von Schulleitern sagte sie, es gehe immer darum, "wie weit ist man bereit das Schulareal zu öffnen, wer geht da rein und raus und wann". Zudem sei die Frage, wie man damit umgehe, wenn auf dem Schulareal "eine Glasscherbe liegt, oder eine Spritze". Solche Themen müsse man ansprechen und gemeinsam angehen. Die zweite Bürgermeisterin hofft, dass der offene Pausenhof im Herrenbach ein Leuchtturm sein könne, auch für andere Schulen.

Weitere offene Pausenhöfe und mehr Budget sind in Augsburg geplant

Laut Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) seien bis vor kurzem sechs Schulen am Konzept "offene Pausenhöfe" beteiligt gewesen, dieses Jahr seien mit St. Georg, der Hans-Adlhoch-Schule und der Herrenbach-Schule bisher drei weitere dazugekommen. Auch an der Albert-Einstein-Schule soll dieses Jahr noch ein offener Pausenhof starten, Ende 2023 sollen es insgesamt zwölf Schulen sein. Zudem sei, so Schenkelberg weiter, geplant, die 100.000 Euro aus dem aktuellen Haushalt für dieses Konzept im nächsten Doppelhaushalt um 40.000 Euro zu erhöhen. "Auf lange Sicht wollen wir, dass möglichst alle Schulen offene Pausenhöfe haben", erklärt der Sozialreferent. Das gehe aber nicht von heute auf morgen.