Angebliche Antiquitätenhändler bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Zwei Männer bringen eine Seniorin in Augsburg mit einer Masche dazu, in ihre Wohnung gehen zu dürfen. Dort bestehlen sie die ältere Frau. Der Schaden ist groß.

In der Matthias-Claudiaus-Straße ist es bereits am Freitag gegen 11.30 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Wohnung gekommen. "Eine 87-jährige Frau wurde auf der Straße von zwei angeblichen Antiquitätenhändlern angesprochen, ob sie entsprechende Antiquitäten besitzen würde", berichtet die Polizei. Daraufhin ging die 87-Jährige den Angaben zufolge mit den beiden Männern in ihre Wohnung und zeigte einem der Männer einen entsprechenden Gegenstand.

Betrugsmasche in Augsburg: Männer geben sich als Antiquitätenhändler aus

In dieser Zeit bewegte sich der zweite Mann offenbar alleine im Haus und stahl laut den Ermittlern unbemerkt mehrere Wertgegenstände, etwa Schmuck. "Den Diebstahl bemerkte die Frau erst, als sich die beiden Männer bereits wieder entfernt hatten", so die Polizei. Die Diebesbeute hatte einen Gesamtwert von einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln. Einer von ihnen könnte den Angaben zufolge etwa, 1,75 Meter groß und um die 28 Jahre alt gewesen sein, er war demnach schlank, sprach Hochdeutsch und hatte kurze Haare. Der andere war laut Beschreibung etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, um die 25 Jahre alt und schlank. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)