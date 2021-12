Hilfe für Long-Covid-Patienten: Augsburgerin will Leiden mit Gesang lindern

Claudia Stöhler leidet unter Long Covid. In der Reha hat sie den positiven Effekt von Gesang kennengelernt und ruft nun eine Selbsthilfegruppe ins Leben.

Wer Claudia Stöhler vor einem Jahr prophezeit hätte, sie würde einmal jeden Abend spazierengehen, vor einem Schafgehege pausieren und den blökenden Tieren Schlaflieder vorsingen, hätte ein ungläubiges Kopfschütteln geerntet. Die Managerin, Hochschuldozentin und Buchautorin hätte damals dieses Maß an Beschaulichkeit nicht in ihren Alltag integrieren können und wollen - in den Alltag vor ihrer Corona-Infektion. In diesem Frühjahr kurz vor Ostern erkrankte die 52-jährige Augsburgerin an dem Virus. "Die Krankheit hat sich gezogen und sie hatte Folgen", sagt Stöhler. Ihr Versuch, nach sechs Wochen zuhause wieder mit der Arbeit zu beginnen, scheiterte. Sie habe sich viel zu schlecht gefühlt.

Augsburger Long-Covid-Patientin spürt positive Effekte des Singens

Statt an den Schreibtisch oder an die Hochschule machte sich Claudia Stöhler auf zu unterschiedlichen Ärzten - vom Lungenfacharzt bis zum Neurologen. An Arbeit war nach wie vor nicht zu denken, dafür kam der Wunsch nach einer Reha auf. Die Long-Covid-Patientin erinnert sich noch gut, wie anstrengend es für sie war, sich durch die Formulare zu kämpfen. Die Mühe hat sich gelohnt, der Antrag wurde genehmigt und Stöhler begab sich im Sommer an den Bodensee in eine Fachklinik. Dass sie dort einer musikalischen Mitpatientin begegnete, bezeichnet sie als glückliche Fügung. Durch sie sei sie auf die positiven Effekte des Singens für die Lunge aufmerksam geworden. "Wir sind zusammen spazieren gegangen und als wir vor einem Schafgehege standen, haben wir zu singen angefangen." Abend für Abend dasselbe Ritual, manchmal gesellten sich weitere Stimmen dazu. "Das hat mir sehr gut getan."

Längst ist die 52-Jährige wieder zurück in Augsburg. An Arbeiten kann sie aufgrund der Langzeitfolgen ihrer Corona-Infektion - allen voran eine starke Erschöpfung - noch immer nicht denken. "Ich bin seit März krankgeschrieben", sagt Claudia Stöhler. Weil sie davon ausgeht, dass es auch anderen so geht, will sie nun eine Selbsthilfegruppe für Menschen ins Leben rufen, die unter Post- beziehungsweise Long-Covid leiden. Der Name "Mit Kehle und Seele" verrät, was das Besondere daran ist. Die Gruppe soll nicht nur Kontakt zu anderen Betroffenen durch Gespräche ermöglichen, sondern setzt vor allem auf den Gesang. Mit der ausgebildeten Sängerin, Dozentin und Stimmbildnerin Elisabeth Haumann hat die Initiatorin eine Fachfrau mit ins Boot geholt. Sie will Atemübungen, Muskeltraining und Energiearbeit in die Treffen integrieren. Eine spezielle musikalische Begabung ist für die Teilnahme nicht notwendig, wird betont. Das Liedrepertoire soll sich an den Bedürfnissen der Einzelnen und der Gruppe orientieren. Ob kurze Melodiefolgen, Schlager, Kinder- oder Volkslieder, Gospels oder Opernarien - alles ist möglich.

Post-Covid-Gruppe trifft sich in der St.-Anna-Gemeinde

Die Selbsthilfegruppe startet am Montag, 13. Dezember, von 17.30 bis 18.30 Uhr im Ehingersaal, Augsburg, Im Annahof 6, und findet nach der Weihnachtszeit ab dem 10. Januar jeweils 14-tägig statt. Die Teilnahme an der Post-Covid-Selbsthilfegruppe ist kostenfrei. Die St.-Anna-Gemeinde bittet jedoch um Spenden. Für die Teilnahme gelten die 2Gplus-Regeln. Ebenso ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0821/45017-5100 oder E-Mail pfarramt@st-anna-augsburg.de nötig.

Lesen Sie dazu auch

Darüberhinaus besteht seit einiger Zeit in Augsburg eine Angehörigen-Gruppe von Covid-19-Verstorbenen, das nächste Treffen ist am Freitag, 17. Dezember um 18 Uhr. Eine vorherige Kontaktaufnahme über die Emailadresse covid19-angehoerige2021@web.de ist erforderlich.