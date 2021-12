Hinter der Messe afa in Augsburg steht ein großes Fragezeichen

Plus Die Augsburger Frühjahrsstellung ist die besucherstärkste Veranstaltung im Messezentrum. Sie soll im Februar stattfinden - oder droht wie im Vorjahr doch noch eine Absage?

Die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, ist die publikumsstärkste Veranstaltung im Augsburger Messezentrum, im Januar 2020 kamen fast 60.000 Besucherinnen und Besucher. Es war die letzte große Veranstaltung im Messezentrum vor den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie, danach ruhte der Betrieb nahezu 18 Monate lang. Auch die afa fiel im Vorjahr ersatzlos aus. Bis zum geplanten Start der Frühjahrsausstellung 2022 sind es noch ein paar Wochen. Termin ist von Mittwoch, 2. Februar, bis Sonntag, 6. Februar. Nun könnte Corona aber ein weiteres Mal für eine dann kurzfristige Absage sorgen.