Hochschule Augsburg bietet Studieninfos mit Rollschuh-Disco

Beim Studieninformationstag am Hochschul-Campus in Augsburg ist Spaß angesagt: Es gibt eine Rollschuh-Disco und für die schnellsten Interessenten Gutscheine.

Was will ich studieren, was passt zu mir? Alle Fragen rund ums Studium will die Hochschule Augsburg am Freitag, 24. März, beantworten. Dazu gibt es noch einen besonderen Spaß: eine Rollschuh-Disco.

Der Studienorientierungstag läuft am 24. März von 13 Uhr bis 17 Uhr. Auf dem Campus am Brunnenlech und auf dem Campus am Roten Tor gibt es Informationen, Vorträge, Laborführungen und Ausstellungen. Im Anschluss ist von 16 Uhr bis 20 Uhr die Modular Festival Rollschuh-Disco zu Gast. Auf dem Parkdeck neben dem Gebäude W an der Friedberger Straße geht es musikalisch-sportlich zu. Die ersten einhundert Schüler und Schülerinnen erhalten am zentralen Infopoint im Gebäude C zudem einen Burger-Gutschein. Dieser kann ab 16 Uhr beim Food-Truck neben der Rollschuh-Disco eingelöst werden.

Hochschule Augsburg bietet drei neue Studiengänge

Die Hochschule wirbt mit über 20 Bachelorstudiengängen und einem "hervorragenden Betreuungsverhältnis" für Studierende. Mit 6700 Studentinnen und Studenten zählt sie zu den größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Man sieht sich als besonders forschungsstark und praxisnah in der Lehre. Neue Bachelorstudiengänge wie Data Science, Creative Engineering und Digitaler Baumeister zielen ebenfalls in diese Richtung. Alle drei sind im vergangenen Jahr neu gestartet. (eva)