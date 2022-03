Autos angefahren: Polizei sucht nach Unfallfluchten Zeugen

Unbekannte Verkehrsteilnehmer kümmern sich nicht um den Schaden, den sie bei Unfällen in Augsburg hinterlassen haben.

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag ist ein in der Innsbrucker Straße in Hochzoll auf Höhe der Hausnummer 6 in einer Parkbucht abgestellter schwarzer VW Polo an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt worden. Hierbei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Es war nicht der einzige Fall dieser Art in den vergangenen Tagen.

In Lechhausen wurde am Samstag im Zeitraum zwischen 2 und 12 Uhr ein auf einem privaten Stellplatz in der Curtiusstraße (Höhe Hausnummer 21) geparkter schwarzer Mercedes im Heckbereich angefahren. Der Schaden hier wurde mit rund 5500 Euro angegeben. In beiden Fällen begingen die Unfallverursacher Fahrerflucht. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)