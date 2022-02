Kellerbrand: Nachbarin hält Eigentümerin von Rückkehr ins Haus ab

Die Hochzollerin will offenbar ihr Haustier retten. Bei den Brand in der Immenstädter Straße ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Zu dem Kellerbrand am Montagvormittag in der Immenstädter Straße in Hochzoll, bei dem ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden ist, meldet die Polizei noch weitere Details: So kehrte offenbar die Eigentümerin, nachdem sie das Haus verlassen hatte, nochmals in das Gebäude zurück, um dort noch ihr Haustier zu holen.

Eine Nachbarin habe die Frau jedoch geistesgegenwärtig zurückgehalten, so die Polizei. Wäre die Frau in das Haus gegangen, hätte dies eine ernste Gesundheitsgefahr für sie bedeutet. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Ermittlungen zur Brandursache ergaben einen technischen Defekt eines Elektrogerätes im Keller. Durch das Feuer wurde eine Person leicht verletzt. Was mit dem Tier geschehen ist, konnte die Polizei nicht sagen. (bau)