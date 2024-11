Mann fährt mit 2,8 Promille Alkohol im Blut Kleintransporter durch die Stadt

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 27-jähriger Mann betrunken mit seinem Kleintransporter in der Eibseestraße gefahren. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 0.45 Uhr den Ermittlern mitgeteilt, dass ein offenbar betrunkener Fahrer in der Straße unterwegs sei. „Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Bei der Kontrolle zeigte der Mann alkoholtypisches Verhalten“, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille. Die Beamten der Streife unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 27-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 27-jährigen Mann. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis