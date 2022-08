Polizei stoppt betrunkenen Fahrer ohne Führerschein

Der 23-Jährige war nachts mit einem Kleinkraftrad in Augsburg-Hochzoll unterwegs, offenbar wollte er die Dunkelheit ausnützen.

Ob er absichtlich oder unabsichtlich den Scheinwerfer ausließ, ist nicht bekannt. Jedenfalls war in der Nacht zum Sonntag ein 23-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Hochzoll ohne Licht unterwegs, so die Polizei. Als eine Streife ihn in der Zugspitzstraße kontrollierte, nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis, um mit dem Kleinkraftrad fahren zu dürfen. Der 23-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (eva)