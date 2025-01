Hoher Sachschaden nach Brand in Späne-Silo

Am Freitag brannte es auf einem Firmengelände in der Blücherstraße. Gegen 11.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter eine Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Stand brannte es dort in einem sogenannten Späne-Silo, so die Polizei. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte das Feuer. Die Arbeiten nahmen jedoch mehr als zwei Stunden in Anspruch. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Aktuell werde von einem Sachschaden von mindestens 100.000 Euro ausgegangen, teilt die Polizei mit. Wie in solchen Fällen üblich, habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ziss)

Blücherstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Firmengelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis