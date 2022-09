Ein Esel sollte es sein: Hollaria besucht ihr Patentier im Zoo

Die Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria hat die Patenschaft für einen Esel übernommen. Was das mit der Corona-Pandemie zu tun hat.

Solch farbenfrohe Kleidung sehen die Zwergesel Festus, Rosi und Lena im Augsburger Zoo eher selten - in ihrem Gehege schon gar nicht. Deshalb ist zunächst Vorsicht geboten, als Mitglieder der Faschingsgesellschaft Hollaria und ihre beiden Pflegerinnen ihre Koppel betreten. Langsam nähern sie sich neugierig den herausgeputzten Tollitäten. Mitgebrachte Karotten brechen dann schnell das Eis. "Besos de México" lautet das Motto der Hollaria - Küsse aus Mexiko. Grund genug, um eine Patenschaft für einen Zwergesel zu übernehmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hätten sowohl der Tierpark als auch die Faschingsgesellschaft viele Einschränkungen hinnehmen müssen. "Wir wollten schon lange den Augsburger Zoo unterstützen und haben deshalb die Patenschaft für einen Esel übernommen. Heute statten wir ihm einen ersten Besuch ab", erklärt Hofmarschall Michael Wagner, der eine Kiste voller Karotten und Äpfel dabei hat. Er wird vom Prinzenpaar Jaqueline I. und Thomas III., Kinderprinzessin Emma I. und Vizepräsident Stephan Rauch begleitet. Nachdem in der vergangenen Faschingssaison keine offiziellen Termine wahrgenommen werden konnten, wurde nicht nur das Motto auf die kommende Saison übertragen, die Tollitäten verlängern ihr Regiment ebenfalls um ein Jahr. "Wir hatten während der Saison dennoch viel zu tun und haben Mitglieder und Sponsoren besucht und Orden verliehen", berichtet Thomas Girscht, 25. Doch eine richtige Saison mit Auftritten und Faschingsbällen hätten sie verpasst.

Zoo-Patenschaften gibt es in Augsburg für 50 bis 4000 Euro

Das soll sich in dieser Saison ändern, hofft Prinzessin Jaqueline Schmid, 24. "In dieser Woche starten wir mit dem Training. Dann wird zweimal in der Woche und einmal im Monat sonntags trainiert. Da werden dann Hebefiguren geprobt", berichtet sie. Thomas Girscht und Jaqueline Schmid, die im wahren Leben kein Paar sind, durften bereits in der Saison 2007/2008 das Regiment übernehmen - als Kinderprinzessin und Kinderprinz. Damals habe das Motto "Unter der Sonne Afrikas" gelautet, so der Hofmarschall Michael Wagner. "Und es gab einen Foto-Termin mit einem Elefanten", erinnert sich Zoo-Chefin Barbara Jantschke, die sich über die Unterstützung der Hollaria sehr freut. Seit 18 Jahren gebe es Patenschaften im Zoo in verschiedenen Preisklassen: von 50 Euro für ein Kaninchen bis zu 4000 Euro für einen Elefanten.

"Früher war das ungefähr der Wert, den das Futter des Tieres im Jahr gekostet hat. Das reicht schon lange nicht mehr", weiß Jantschke. Wie viele andere Waren und Produkte hätten auch die Kosten von Tierfutter in diesem Jahr zusätzlich angezogen. Die Unterstützung von vielen Tierliebhabern ist dem Zoo Augsburg aber gewiss. Während der Corona-Pandemie habe sie die Anzahl fast verdoppelt. Rund 700 Zoo-Patenschaften gebe es derzeit. Die Faschingsgesellschaft Hollaria ist nun als neuer Pate hinzugekommen. "Wir unterstützen einen Zwergesel mit 250 Euro in diesem Jahr. Das wird nicht für das gesamte Futter reichen, aber immerhin für einen Teil davon", freut sich Hofmarschall Michael Wagner - und für ein Treffen mit der Esel-Familie.

