Augsburger Verein hilft alleingelassenen Hunden und sucht Unterstützer

Plus Der Verein "Arons Hundehilfe" will sich für allein gelassene Hunde einsetzen. Was "Corona-Hunde" damit zu tun haben - und wie die Lage in Augsburgs Tierheimen ist.

Wer einen Hund besitzt, hat vielleicht schon einmal von "Arons Hundeschule" oder "Arons Hundepension" aus Inningen gehört. Seit etwa einem halben Jahr gibt es dort nun auch ein ehrenamtliches Tierheim namens "Arons Hundehilfe e. V." Die Inhaberinnen der Augsburger Hundepension, Carmen Maier mit Tochter Laetitia Maier, haben mit Freunden und anderen Ehrenamtlichen den Verein gegründet. Der Grund dafür: In der Hundepension würden zu viele Hunde im Stich gelassen, und die Tierheime der Umgebung seien voll. Laetitia Maier erzählt: "Es kam erschreckend oft vor, dass Hunde abgegeben und nicht mehr abgeholt wurden". So ging es zum Beispiel "Akinto", einem reinrassigen Dalmatiner eines Augsburger Paares. Für drei Wochen sollte er in der Pension bleiben – doch ihre Besitzer seien, ohne sich zu melden, nach Südamerika ausgewandert.

Der reinrassige Dalmatiner "Akinto" ist bei "Arons Hundepension" zu Hause. Seine Besitzer wollten ihn nicht mehr abholen. Foto: Anna Kondratenko

Es gebe aber auch andere Fälle. So wie die von Bounty und Barni, den zwei weißen, langhaarigen Schoßhunden. Seit ihr "Frauchen" verstorben ist, warten sie immer noch darauf, wieder abgeholt zu werden - und zwar am besten gemeinsam. Für Hunde wie Bounty und Barni oder den zurückgelassenen Dalmatiner wolle der Verein erst ein Zuhause bieten und dann "entsprechend ihres Wesens" neue Herrchen oder Frauchen finden. Nicht nur, weil manche Hunde in der Pension "übrig" blieben, sondern auch, weil es in den anderen Tierheimen wenig Platz gebe. Das Augsburger Tierheim verkündete letztes Jahr im Sommer sogar einen Aufnahmestopp. "Arons Hundehilfe" möchte zusätzliche Unterstützung leisten und zudem "Verständnis für das Wesen von Hunden und deren Wohlergehen erwecken". Für dieses Anliegen konnten die neun Gründungsmitglieder bereits 45 weitere Personen begeistern.

