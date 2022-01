Augsburg

18:00 Uhr

Hunderte unbearbeitete Fälle: Gesundheitsamt ertrinkt in Corona-Meldungen

Mit der Bearbeitung von Infektionsfällen ist das Gesundheitsamt in Augsburg inzwischen einige Tage in Verzug.

Plus Das Augsburger Gesundheitsamt hinkt bei der Bearbeitung von Neuinfektionen und Kontaktpersonen mehrere Tage hinterher. An der Uniklinik steigt die Zahl der Patienten wieder.

Von Stefan Krog

Angesichts der immer weiter steigenden Corona-Fallzahlen ist das Gesundheitsamt bei der Bearbeitung von Neuinfektionen seit Anfang dieser Woche bis zu drei Tage im Verzug. Rund 2000 Fälle aus den vergangenen Tagen - darunter aber auch Doppelmeldungen oder Freitestungen - sind noch nicht bearbeitet, weil das Amt in den vergangenen Tagen mit Arbeit überflutet wurde. Man bearbeite alle Fälle, müsse aber priorisieren, so Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne). Angehörige von gefährdeten Gruppen wie alte Menschen in Heimen würden bevorzugt erfasst. Auch bei der Kontaktpersonenerfassung, die ohnehin schon weitgehend auf Selbstauskünften per E-Mail beruht, gibt es einen Berg von 2000 unbearbeiteten Meldungen.

