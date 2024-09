Illegales Messer, gefälschte Dokumente und mehr: Polizei stoppt Duo

Eine Polizeikontrolle an der Rastanlage Augsburg-Ost hat am vergangenen Sonntag zahlreiche Verstöße hervorgebracht. Wie die Polizei mitteilt, nahmen Beamte gegen 10 Uhr ein vorgefahrenes Auto genauer in den Blick. Schnell stellte sich heraus, dass die 49-jährige Fahrerin keinen gültigen Führerschein hatte und das Fahrzeug bereits seit Monaten nicht mehr angemeldet war. Die Polizisten durchsuchten das Auto, fanden dabei ein illegales Messer und stellten es sicher.

Illegales Messer, Führerschein gefälscht oder nicht vorhanden: Polizei stoppt Auto an Rastanlage bei Augsburg

Und damit nicht genug: Der 18-jährige Beifahrer versuchte zunächst, sich als Fahrer auszugeben, zeigte dabei aber einen gefälschten Führerschein. Gegen ihn ermittelt sie nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen Pflichtversicherungs- und Waffengesetz sowie Strafvereitelung. Auch gegen die 49-jährige Fahrerin laufen der Mitteilung zufolge nun Ermittlungen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (kmax)