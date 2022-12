Im Hochfeld wird für die ZDF-Reihe "Aktenzeichen XY" gedreht

Augsburg ist immer wieder Schauplatz für Fernsehaufnahmen. Nun wird im Hochfeld gefilmt. Und – es wird kriminell.

Für eine Actionserie des Bezahlsenders Sky wurde vor wenigen Wochen in der Innenstadt rund um die Grottenau gedreht. Am Donnerstagabend ist erneut ein Kamerateam in Augsburg unterwegs. Dieses Mal handelt es sich um eine Produktion für das ZDF. Gefilmt wird im Hochfeld. Das hat einen besonderen Hintergrund.

Die Anwohnerinnen und Anwohner in der Hochfeld- und in der Bauernfeindstraße wurden schon im Vorfeld auf die Filmaufnahmen vorbereitet. Mit Informationsschreiben wurden sie darauf hingewiesen, dass am Donnerstag zwischen 18 und etwa 23 Uhr in beiden Straßen Halteverbotszonen eingerichtet werden – für die Equipmentfahrzeuge, den Szenenhintergrund und ein Spielfahrzeug. Immerhin: Schüsse oder anderweitige Spezialeffekte seien nicht vorgesehen, heißt es weiter. Denn der Inhalt des Drehs wird kriminell.

Bei der Produktion handelt es sich um einen Beitrag für die bekannte ZDF-Reihe „ Aktenzeichen XY... ungelöst“. Aufgenommen wird in einer Wohnung in der Bauernfeindstraße. In einer der Szenen schaut ein Ehepaar auf die Straße und beobachtet einen verdächtigen Kastenwagen. Auch Außenaufnahmen vor dem Haus sind vorgesehen. Welcher Kriminalfall im Fokus steht, darüber wird von der zuständigen Pressestelle nichts verraten. Nur so viel.

Warum Augsburg als Drehort für "Aktenzeichen XY" ausgesucht wurde

Es handelt sich um einen alten, ungelösten Fall, der offenbar nichts mit Augsburg zu tun hat. Es geht um einen sogenannten Cold Case aus dem Jahr 1997, der neu aufgerollt worden ist. „In dem Fall spielt ein Zug eine wichtige Rolle. Deshalb wurde in Augsburg auf der Strecke der Staudenbahn gedreht“, berichtet Sprecherin Margit Preiss. Dreharbeiten für „Aktenzeichen XY“ mit Moderator Rudi Cerne hätten schon öfter in und um Augsburg stattgefunden. In diesem aktuellen Fall habe der sogenannte Location-Scout einfach an der Wohnungstür geklingelt und gefragt, ob man dort filmen dürfe.

27 Bilder So liefen die Dreharbeiten in der Augsburger Innenstadt ab Foto: Klaus Rainer Krieger

Die Folge mit den Aufnahmen aus Augsburg soll Anfang nächsten Jahres im ZDF gezeigt werden. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest. Aus produktionstechnischen und vor allem auch ermittlungstaktischen Gründen könne es immer wieder zu Verschiebungen in der Planung der Sendung kommen, heißt es. Bei „Aktenzeichen XY“ handelt es sich um Live-Sendungen, in denen auch Ermittler zu Gast sind. Nur die Einspieler, in denen Szenen nachgestellt werden, werden vorab gedreht. Die Reihe über ungelöste Kriminalfälle wird seit über 50 Jahren im ZDF ausgestrahlt.