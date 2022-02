Augsburg

Drängen die Münchner auf den Augsburger Immobilienmarkt?

Plus Immer mehr Menschen pendeln von Augsburg nach München. Der Immobilienverband IVD sieht inzwischen "deutliche Ausweichbewegungen". Grund ist die Preisdifferenz.

Von Stefan Krog

In München arbeiten, in Augsburg wohnen: Die Zahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die täglich in die Landeshauptstadt pendeln, ist in den vergangenen zwei Jahren um acht Prozent gestiegen. 2021 machten sich rund 10.200 Beschäftigte auf den Weg in die Landeshauptstadt. Für die Jahre 2015 bis 2020 ergibt sich sogar ein Plus von 23 Prozent, rechnete die Industrie- und Handelskammer kürzlich vor. Zwar macht der Anteil der München-Pendler gemessen an allen Beschäftigten in Augsburg nach wie vor einen geringen Teil aus, von 1000 Beschäftigten sind aber immerhin 80 München-Pendler. Die stärker werdende Verflechtung macht sich auch zunehmend auf dem Immobiliensektor bemerkbar - für Augsburger und Augsburgerinnen teils mit negativen Folgen.

