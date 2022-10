Augsburg

vor 48 Min.

Impfzentrum schließt: Wie geht es weiter mit den Corona-Impfungen?

Plus Die Nachfrage nach Impfungen steigt in Augsburg wieder, bald kommt aber das Aus für Impfzentren. Der Fokus liegt dann auf Ärzten und Apotheken. Womit sie rechnen.

Von Max Kramer, Stefan Krog

Die Impfzentren auf dem früheren Fujitsu-Areal und an der Hochschule werden zum Jahresende ihren Betrieb einstellen. Damit wird das vom Freistaat verfügte Aus für die staatlichen Impfzentren auch in Augsburg umgesetzt. Die Stadt Augsburg, die den Betrieb über den Dienstleister Bäuerle-Ambulanz im Auftrag des Freistaats managt, bestätigte dieses Vorgehen auf Anfrage. Laut Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) wurden im Impfzentrum an der Bgm.-Ullrich-Straße bisher knapp 270.000 Impfungen durchgeführt. Rechne man noch die anderen Standorte und das mobile Impfen in Stadtteilzentren und Pflegeheimen mit ein, komme man auf 360.000 Impfungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

