Augsburg

06:00 Uhr

In Augsburg fehlen trotz Neubauten 1500 Kita-Plätze

Mit dem Neubau der Kita Fabrikstraße in Göggingen hat sich das Betreuungsangebot in Augsburg vergrößert. Doch um alle Plätze belegen zu können, bräuchte es mehr Personal.

Plus Die Versorgungslücke bei Kita-Plätzen liegt vor allem am Personalmangel. Wie die Stadt Augsburg das Problem in Griff bekommen will und wo Einrichtungen eröffnen.

Von Andrea Baumann

Der Neubau der städtischen Kindertagesstätte Fabrikstraße in Göggingen ist rechtzeitig zum Start des Betreuungsjahrs am 1. September fertig geworden. Er ist nicht nur modern, sondern bietet auch 50 Plätze mehr als sein Vorgänger. Dass diese auch nach der Eingewöhnungsphase nicht alle besetzt werden, ist einem Problem geschuldet, das derzeit laut Bildungs-Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) alle Kita-Träger umtreibt: der Mangel an Betreuungspersonal. In vielen Familien gibt es deshalb auch in diesem Sommer lange Gesichter, weil ihr Nachwuchs bei der Suche nach einem Platz leer ausgegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen