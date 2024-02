Augsburg

18:00 Uhr

In den Augsburger Sportstätten reicht der Platz nicht mehr aus

Plus Übungszeiten sind kaum noch zu bekommen. Großprojekte wie ein neuer Trainingsplatz und der Ersatzneubau des Spickelbads könnten helfen. Doch bis dahin wird noch viel Zeit vergehen.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Wenn Sportvereine oder -gruppen derzeit Trainingszeiten in Augsburger Sportstätten oder Bädern benötigen, brauchen sie einen langen Atem und viel Flexibilität. Schwimmtraining für Kinder am Samstagmorgen um acht Uhr, Fußballtraining für die D-Jugend am Abend um 18 Uhr – das sind nicht gerade angenehme Zeiten für Eltern, Betreuer- und Trainerteams. Doch viele sind froh, überhaupt Übungsstunden zu bekommen, denn das Sport- und Bäderamt kann schon lange nicht mehr alle Wünsche erfüllen. Die Engpässe sorgen für viel Kritik, doch die Stadt versucht jetzt, Abhilfe zu schaffen – mit einem Plan, der bereits seit sieben Jahren existiert.

Die Augsburger Bevölkerung wächst, demgegenüber stehen sanierungsbedürftige Sportstätten, die aus unterschiedlichen Gründen immer wieder gesperrt werden müssen. Sportreferent Jürgen Enninger will mithilfe des 2017 aufgestellten Sport- und Bäderentwicklungsplans Abhilfe schaffen. Zuletzt wurde der Plan aktualisiert, nun steht fest, welche Maßnahmen Priorität haben sollen. Leicht umsetzbare Bewegungsanreize für Bürgerinnen und Bürger, wie mobile Sportboxen oder ein jährlich stattfindendes inklusives Sport- und Spielfest, gehören ebenso dazu wie kostenintensive bauliche Neuerungen. Drei Schwergewichte im Sportstättenbau stehen dabei auf Enningers Agenda.

