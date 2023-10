Augsburg

12:00 Uhr

In der Augsburger Sozialfraktion steht ein Stühlerücken an

Plus SPD-Chef Dirk Wurm kündigt an, dass die größte Oppositionsfraktion in Augsburg künftig wieder SPD heißen soll. Die beiden Linken-Stadträte scheinen sich mit Wechselgedanken zu tragen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

In der größten Oppositionsfraktion im Augsburger Rathaus, der Sozialfraktion aus SPD und Linken, zeichnen sich personelle Änderungen ab. SPD-Parteichef und Vize-Fraktionschef Dirk Wurm kündigte am Freitagabend beim Augsburger SPD-Parteitag an, dass die Sozialfraktion künftig nicht mehr unter dem bisherigen Namen unterwegs sein werde. "Wir gehen mit einer Fraktion in die Kommunalwahl, die SPD heißen wird, und nicht mehr SPD/ Die Linke", so Wurm.

Was das konkret bedeutet, sagten am Wochenende weder Wurm noch Linken-Stadtrat und Linken-Co-Parteivorsitzender Frederik Hintermayr, doch das wahrscheinlichste Szenario scheint zu sein, dass Hintermayr und seine Stadtratskollegin Christine Wilholm zur SPD wechseln. Die Alternative dürfte sein, dass die beiden aus der zusammengeschlossenen Fraktion austreten und alleine als Linke weitermachen oder sich mit weiteren fraktionslosen Stadträten zusammentun. Doch das wird auf beiden Seiten wohl nicht als bevorzugte Möglichkeit gesehen. "Der schlechte Zustand und die Zersplitterung der Partei machen leider auch vor unserem Kreisverband keinen Halt. Als Kreisvorstand haben wir die Mitglieder diese Woche deshalb zu einer Krisen-Basiskonferenz eingeladen“, sagte Hintermayr am Wochenende. Man müsse darüber diskutieren, wie die Zukunft der Linken in Augsburg aussehe und wie man der Verantwortung für die verbliebenen Wähler gerecht werde. Die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion laufe "reibungslos" und in "absoluter Einigkeit", so Hintermayr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen