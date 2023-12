In der Feuerwehrerlebniswelt brennt der Wald

Mit einem Werk der Künstlerin Lena Unverdorben soll das Publikum für die wachsende Gefahr von Waldbränden sensibilisiert werden. Die Idee dazu entstand bei einem Spaziergang.

Hitze und Dürre führen zu immer mehr Waldbränden, nicht nur in südlichen Ländern, sondern auch in Deutschland. Als ehrenamtlicher Feuerwehrmann und Fachberater weiß der gebürtige Augsburger Toni Baumann um die Gefahren, die in den heimischen Wäldern durch den Klimawandel drohen. Als Baumann, der seit vielen Jahren im oberschwäbischen Landkreis Ravensburg lebt, 2018 mit seiner Nichte Lena Unverdorben in einem nahe gelegenen Wald spazieren ging, entstand die Idee eines Waldbrandbildes. Als der Künstlerin, die ein Atelier im alten Straßenbahndepot am Senkelbach betreibt, während des Corona-Lockdowns Aufträge wegbrachen, bat Baumann Unverdorben, die damaligen Gedankenspiele umzusetzen.

Das 160 mal 120 Zentimeter große Werk zeigt einen lichterloh brennenden Wald. Während Feuerwehrleute gegen das Feuer ankämpfen, versuchen zwei Hirsche dem Inferno zu entkommen. Das Gemälde (Öl auf Leinwand) wurde 2021 fertiggestellt und jetzt von Toni Baumann und Lena Unverdorben der Feuerwehrerlebniswelt im Martini-Park als Dauerleihgabe überlassen. Dort wird es voraussichtlich in der Waldbrand-Ecke seinen Platz finden.

100.000 Besucherinnen und Besucher in der Feuerwehrerlebniswelt

Die Darstellung des Feuers sei für sie herausfordernd gewesen, sagt Unverdorben. Sie hofft, dass ihr Bild die Besucherinnen und Besucher der Feuerwehrerlebniswelt für die Gefahren eines Waldbrandes sensibilisiert. Allein in diesem Jahr fanden laut Geschäftsführer Oliver Jamitzky 50.000 Personen den Weg in die Halle im Textilviertel. "Wir haben heuer den 100.000 Besucher seit der Eröffnung 2021 begrüßt." Darunter seien 500 Schulklassen und 300 Feuerwehren gewesen. Seminare, Schulungen und Aktionen - etwa zum Tag des brandverletzten Kindes am 7. Dezember - runden das Programm ab. (bau)