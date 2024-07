In der Hallstraße entstehen 70 Radabstellplätze

In der Hallstraße will die Stadt ab Montag, 29. Juli, vor dem Holbein-Gymnasium rund 70 neue Fahrradständer am Straßenrand installieren. Dafür fallen zwölf Auto-Stellplätze weg. Der Stadtrat hatte die Maßnahme bereits vor einem Jahr beschlossen (wir berichteten), in den Sommerferien wird sie nun umgesetzt. Der Umbau soll dafür sorgen, dass der Querungsbereich zwischen den zwei Schulgebäuden des Holbein-Gymnasiums übersichtlicher wird – täglich sind dort zu den Stundenwechseln Hunderte Schüler unterwegs. Die Diskussion über eine weitere Verkehrsberuhigung der Hallstraße zwischen Maximilianstraße und Konrad-Adenauer-Allee gilt seit Jahren als festgefahren, sodass die Parkplatzumwandlung zumindest als kleiner Schritt zu sehen ist. Laut Stadt werden von der Aktion auch Besucher der Maximilianstraße profitieren.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hallstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autostellplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis