Augsburg

vor 47 Min.

Hallstraße soll größere Verkehrsschilder statt Verkehrsberuhigung bekommen

Plus Schwarz-Grün schlägt Sofortmaßnahmen zur Schulwegsicherheit für die Hall- und Frauentorstraße vor. Eine Reduzierung des Verkehrs hält Augsburg für schwierig.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die schwarz-grüne Koalition fordert in der Hall- und der Frauentorstraße größere Verkehrsschilder, Geschwindigkeitsanzeigen und Piktogramme auf der Fahrbahn, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen und auf die bestehende Tempo-30-Regelung aufmerksam zu machen. In der Augsburger Hallstraße sollen zudem einige Autostellplätze am Straßenrand in Radabstellflächen umgewandelt werden. Für beide Straßen gibt es die Forderung nach einer Verkehrsberuhigung, die zuletzt auch in der städtischen Bürgerversammlung vorgetragen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen