Augsburg

12:00 Uhr

In der Löweneck-Schule lernen Fünft- und Sechstklässler zusammen

Ein Blick in den jahrgangsübergreifenden Unterricht an der Löweneck-Mittelschule mit Lehrerin Tanja Sanchez Kuhlmann.

Plus Die Mittelschule in Oberhausen erprobt das jahrgangsübergreifende Lernen. Warum sich die Bildungsstätte beworben hat und wie den Kindern das Pilotprojekt gefällt.

Von Andrea Baumann

Die Szenerie im Souterrain der Löweneck-Schule wirkt auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig. In der Mitte des Unterrichtsraums sitzen Lehrerin Tanja Sanchez Kuhlmann und fünf Schülerinnen und Schüler an einer Tischgruppe und üben das schriftliche Addieren von Dezimalzahlen. Mit dem Rücken zu der Gruppe haben weitere Kinder Platz genommen. Sie tragen grüne Kopfhörer, schauen in ein Heft und machen sich die eine oder andere Notiz. Auch bei ihnen ist Mathe angesagt, an diesem Vormittag das Einmaleins. Dass Sanchez Kuhlmann unterschiedliche Aufgaben stellt, hat seinen Grund: Sie unterrichtet zwei Jahrgangsstufen - 5 und 6 - in einer Klasse. Und in Fächern wie Mathematik und Englisch ist es manchmal sinnvoll, den Lehrstoff zu differenzieren. Den Großteil des Unterrichtstages bekommen die Mädchen und Jungen jedoch denselben Stoff serviert und lernen miteinander - sowie voneinander.

