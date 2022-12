Augsburg

07:00 Uhr

Influenza-Welle schlägt in Kliniken ein: "Die Situation ist angespannt"

Plus Atemwegserkrankungen greifen um sich. Kinderkliniken sind am Limit, nun kehrt auch die Grippe mit voller Wucht zurück. Ein Gespräch mit UKA-Experte André Fuchs.

Von Max Kramer

Herr Fuchs, momentan stehen die Kinderkliniken im Fokus. Atemwegserkrankungen greifen um sich, viele Jüngere erkranken schwer. Lange schien der Erwachsenenbereich davon verschont zu bleiben. Ist dem noch so?



Dr. André Fuchs: Nein. Vor einem Monat gab es zwar erste einzelne Fälle von Influenza im Erwachsenenbereich, von der damals schon angespannten Situation in den Kinderkliniken waren wir aber noch weit entfernt. Seit ungefähr zwei Wochen kommt es wieder zu einem langsamen Anstieg der Corona-Zahlen und zu einem relativ rasanten Anstieg der Influenza-Zahlen. Dieser sehr rasche Anstieg ist für uns trotz entsprechender Prognosen einer möglichen stark ausgeprägten Influenza-Welle tatsächlich so früh in der Saison etwas ungewöhnlich. Die Situation ist angespannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen