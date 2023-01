Dieb schlägt Scheibe von Auto ein

Ein bislang unbekannter Täter durchwühlt ein in Augsburg abgestelltes Auto nach Gegenständen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Sonntag ist es in der Zeit von 20 Uhr bis 22 Uhr in der Branderstraße auf Höhe der Hausnummer 16 zu einem Diebstahl aus einem Auto gekommen. Eine bislang unbekannte Person schlug eine Scheibe eines Audi ein und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Beute hatte einen Wert, der sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag beläuft, so die Polizei, die unter der 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)