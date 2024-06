Mann entblößt sich vor Frau: Polizei sucht unbekannten Exhibitionisten

Ein bislang unbekannter Mann wird wegen einer Exhibitionismus-Tat gesucht. Er soll sich in der Straße „Vogelmauer“ vor einer Frau entblößt haben.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Montag in der Straße „Vogelmauer“ vor einer Frau entblößt. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 21.15 Uhr durch die Grünanlagen in der Nähe der Vogelmauer gelaufen. „Hierbei bemerkte sie den bislang unbekannten Mann, der an seinem Glied manipulierte“, so die Polizei. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und gut 1,70 Meter groß sein. Er trug der Beschreibung zufolge enge Jeans, einen schwarzen Pullover mit Kapuze, eine schwarze Steppjacke und eine Stoffmaske unter der Kapuze. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)