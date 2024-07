Mann ist betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Eine Polizeistreife kontrollierte am Freitag gegen 23.45 einen 37-jährigen Autofahrer in der Pilgerhausstraße: Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war er nicht nur mit einem entstempelten Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis in der Pilgerhausstraße unterwegs. Da der Mann laut Polizeibericht augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt. (ziss)

Pilgerhausstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerlaubnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeikontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis