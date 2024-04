Mann soll Hotelangestellten mit Messer bedroht haben

Nach einem Streit in einem Hotel in der Innenstadt von Augsburg rastet ein 38 Jahre alter Mann aus. Der Mann soll zudem die Polizeibeamten vor Ort beleidigt haben.

Ein 38-jähriger Mann soll am Mittwoch einen Angestellten eines Hotels in der Halderstraße bedroht haben. Wie die Polizei berichtet, war es im Hotel gegen 22.45 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und dem Hotelangestellten gekommen. "Daraufhin zog der 38-Jährige ein Messer und bedrohte den Angestellten", so die Polizei. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen fest und stellten das Messer sicher. Er hatte, wie ein Alkoholtest ergab, über 2,6 Promille im Blut; bei der Festnahme soll er die Polizisten zudem beleidigt haben. "Der 38-jährige Mann wurde aufgrund seines Verhaltens in den Arrest verbracht", heißt es von der Polizei, die nun wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den 38-Jährigen ermittelt. (jaka)