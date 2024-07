Mehrere Verletzte nach Unfall auf der Schleifenstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montag in der Schleifenstraße gekommen. „Mehrere Personen wurden hierbei verletzt“, berichtet die Polizei in Augsburg. Den Angaben zufolge waren gegen 16.45 Uhr ein 50-jähriger Mann, eine 25-jährige Frau und eine 21-jährige Frau mit ihren Autos hintereinander in der Amagasaki-Allee unterwegs gewesen. „50-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen“, heißt es von der Polizei. Dies bemerkte die an dritter Stelle fahrende 21-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf die 25-Jährige auf, die wiederum auf das Auto des 50-Jährigen geschoben wurde. Die 21-Jährige und ihr 22-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 40.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gegen die 21-jährige Autofahrerin. (jaka)

Schleifenstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis