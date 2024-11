Polizei ermittelt nach Schlägerei unter Frauen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen ist es am Sonntag im Dom-Park gekommen. Nach Auskunft der Polizei war gegen 8.40 Uhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Hund im Park spazieren gegangen. „Hierbei begegnete sie einer 67-jährigen Frau, welche ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war“, heißt es von der Polizei. Zwischen den beiden Frauen entwickelte sich den Angaben zufolge zunächst ein Streit. „Die 54-Jährige forderte die 67-Jährige auf, ihren Hund an die Leine zu nehmen, da dieser offenbar bellte“, so die Polizei. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen. Die 67-Jährige soll bei dem Streit zudem ein Pfefferspray gezogen haben. „Dieses benutzte sie jedoch nicht“, so die Polizei. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten stellten das Pfefferspray sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die beiden Frauen sowie einem Vergehen nach dem Waffengesetz gegen die 67-jährige Frau. (jaka)

