Polizei sucht nach Auseinandersetzung Zeugen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Freitag zwischen einem 25-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann an der Kreuzung Ackermannstraße/Holzbachstraße gekommen. „Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt“, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge hatte sich gegen 17.45 Uhr ein zunächst verbaler Streit zwischen dem 25-Jährigen und den beiden anderen Männern entwickelt. „Im weiteren Verlauf gingen der 18-Jährige und der unbekannte Mann den 25-Jährigen körperlich an“, so die Polizei. Die Verdächtigen sollen im Anschluss geflohen sein. Der 25-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Den Polizisten gelang es wenig später, den 18-Jährigen ausfindig zu machen. Der zweite Mann ist hingegen noch unbekannt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

