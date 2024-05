Räuber greifen nach Handtasche und verletzen 23-Jährigen

Eine Gewalttat in der Provinostraße in Augsburg beschäftigt die Polizei. Sie ermittelt nun wegen versuchten Handtaschenraubes und bittet um Hinweise.

Am Montag gegen 17.45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, eine Umhängetasche eines 23-Jährigen in der Provinostraße zu rauben. Die Unbekannten flohen anschließend in Richtung Textilmuseum, berichtet die Polizei. "Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt", heißt es weiter. Die beiden unbekannten, männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, waren dunkel gekleidet und haben jeweils dunkle Haare. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Handtaschenraubes und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3821 um Hinweise. (jaka)