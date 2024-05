Räuber greifen nach Prada-Handtasche: Polizei gibt weitere Details bekannt

Zu einem Raubdelikt in der Innenstadt von Augsburg liegen nun genauere Erkenntnisse vor. Die Täter versprühten Reizgas, zu einem von ihnen liegt eine Beschreibung vor.

Zu einem versuchten Handtaschenraub liegen der Polizei nun genauere Erkenntnisse vor. Wie berichtet, hatten am Montag gegen 17.45 Uhr zwei bislang unbekannte Täter versucht, eine Umhängetasche eines 23-Jährigen in der Provinostraße zu rauben. Nach neuen Angaben der Ermittler handelt es sich um eine Tasche der Marke Prada. "Die beiden bislang unbekannten Täter sprühten dem 23-Jährigen mit einem Reizstoff ins Gesicht", heißt es zum Tathergang. Zwei Zeugen sollen die unbekannten Täter nach dem Angriff angesprochen haben, woraufhin diese in Richtung des Textilmuseums flohen. Einer der beiden Täter soll laut Zeugenaussagen zwischen 17 und 20 Jahre alt und schlank sein sowie ein "südländisches Aussehen" haben, berichtet die Polizei. Der Überfall ereignete sich auf dem Vorplatz eines Clubs in der Provinostraße 35. Der 23-Jährige wurde am Kopf und am Rücken verletzt. Weiterhin bittet die Kriminalpolizei Zeugen, sich unter der 0821/323-3821. zu melden. (jaka)