Streit auf der Straße: Plötzlich wurde zugeschlagen

Zwei Fälle von Körperverletzung haben sich in der Augsburger Innenstadt ereignet. Zuvor waren sich fremde Menschen aneinandergeraten.

In zwei Fällen von Körperverletzungen bittet die Polizei um Hinweise. Einer ereignete sich am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Kurzen Wertachstraße. Laut Polizei fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto entgegen der Einbahnstraße. Ein Mann, der dort mit seinem Hund unterwegs war, wies ihn offenbar auf sein Fehlverhalten hin. Nach Angaben der Polizei entwickelt sich erst ein verbaler Streit zwischen beiden, dann wurde auch zugeschlagen. Der 27-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der unbekannte Gassigänger wird als ein etwa 1,80 Meter großer Mann beschrieben. Er war circa 45 Jahre alt, trug kurze, graue Haare und eine neongelbe Warnjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2110. Zuvor war um 17 Uhr etwas Ähnliches am Prinzregentenplatz passiert.

Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bislang Unbekannten und einem 33-Jährigen und seiner 22 Jahre alten Begleiterin. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte den 33-Jährigen, so berichtet die Polizei. Dieser stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Schläger flüchtete mit einem weißen Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof. So wird er beschrieben: 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Lederjacke, einen gelben Pullover und eine beigefarbene Hose.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)