Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen und hinterlassen Flyer

Täter haben bei mehrere SUVs in der Augsburger Innenstadt die Luft aus Autoreifen gelassen und Zettel hinterlegt, mit denen auf den Klimawandel aufmerksam gemacht wird.

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte erneut bei mehreren Autos in der Innenstadt die Luft aus Autoreifen gelassen. Bereits in der Vorwoche hatte es nach Angaben der Polizei vergleichbare Fälle gegeben. In dem jetzigen Fall ließen die Täter in der Heinestraße, Herrenbachstraße und der Gentnerstraße bei mehreren SUVs die Luft aus zumeist zwei Autoreifen ab. Die unbekannten Täter hinterließen Flyer an der Windschutzscheibe der Fahrzeuge, "die auf die Klimaproblematik hinweisen sollen", so die Ermittler. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft, ob weitere Delikte infrage kommen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (jaka)