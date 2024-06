Unbekannter Mann entblößt sich vor Frau

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Falls des Exhibitionismus. Die Straftat ereignete sich in der Innenstadt, die Kripo sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich vor einer Frau in der Nähe des Stephingerberges entblößt. Wie die Polizei jetzt berichtet, habe sich der Fall bereits am 29. Mai ereignet, einem Mittwoch. Die Frau befand sich den Angaben zufolge am Schwedenweg Ecke Gallusplatz, als der Unbekannte vor sie trat. „Sie lief schreiend in Richtung Gallusplatz davon“, heißt es von der Polizei weiter. „Hinter der Zeugin spazierte in wenigen Metern Entfernung ein noch unbekanntes Pärchen, welches sich möglicherweise an den Vorfall erinnert“, so die Polizei. Der unbekannte Täter wird von einer Zeugin wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 1,65 bis 1,86 Meter groß und etwa 28 bis 35 Jahre alt sein. Er hatte kurze dunkle Haare, eine normale Figur, trug keinen Bart und keine Brille. Er hatte gebräunte Haut, trug eine lange Hose und ein kurzes Hemd in naturfarbenen Grüntönen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in der Sache und bittet um Hinweise zum unbekannten Täter unter der 0821/323-3110. (jaka)