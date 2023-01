Internet-Deal mit Porsche-Leuchten beschäftigt auf kuriose Weise die Justiz

Plus Für diesen Mann lief es richtig dumm. Nach einem missglückten Ebay-Geschäft zeigte er einen Augsburger an – und landete selbst vor Gericht.

Manchmal kann es blöd laufen im Leben. Da fühlt man sich als Opfer. Und plötzlich wird man zum Täter abgestempelt. Und soll eine Strafe von 9000 Euro berappen. So ging es jedenfalls einem 55-jährigen Mann aus dem Raum Hannover, der im Sommer 2019 auf der Verkaufsplattform Ebay bei einem Verkäufer aus dem Raum Augsburg zwei LED-Rückleuchten für einen Porsche zum Preis von 520 Euro orderte. Der Internet-Deal beschäftigt auf kuriose Weise bis heute Augsburger Polizei und Justiz.