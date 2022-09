Augsburg

12:00 Uhr

Investor hat Pläne für das Baugrundstück an der Friedl-Urban-Straße

Plus Seit Jahren fragen sich die Nachbarn, was auf dem brach liegenden Gelände in der Augsburger Hammerschmiede gebaut werden soll. Jetzt hat ein Investor einen konkreten Plan eingereicht.

Von Fridtjof Atterdal

Seit Jahren liegt ein großes Baugrundstück an der Friedl-Urban-Straße in der Hammerschmiede brach und ebenso lang fragen sich die Nachbarn, was dort entstehen soll. Jetzt scheint sich dort etwas zu tun. Auf Anfrage erklärte die Stadt, dass es einen Investor gibt, der Pläne für das Grundstück hat. Was er dort bauen will, war allerdings noch nicht zu erfahren.

