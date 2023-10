Israel-Fahne am Rathausplatz wird nur noch tagsüber wehen

Die Stadt organisiert Ersatz für die beschädigte Israel-Fahne und will sie künftig jeden Abend einholen, um erneute Übergriffe zu vermeiden. Die Suche nach den Tätern läuft.

Die Stadt wird als Reaktion auf das zweimalige Herunterreißen der israelischen Flagge am Rathausplatz die Fahne künftig nur noch tagsüber wehen lassen. Sie wird in Zukunft jeden Abend eingeholt und morgens wieder aufgezogen. Die beiden Übergriffe auf die Fahne in den vergangenen Tagen hatten jeweils in den Abend- bzw. Nachtstunden stattgefunden. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) kündigte darüber hinaus an, dass Polizei und Ordnungsdienst im Rahmen ihrer Streifentätigkeit verstärkt am Rathausplatz unterwegs sein werden.

Polizei sucht weiter nach den Tätern von Mittwoch

Die Flagge, die die Stadt nach dem Terrorangriff durch die Hamas auf Israel als Zeichen der Solidarität aufgezogen hatte, war am vergangenen Freitagabend sowie - nachdem sie ersetzt wurde - in der Nacht auf Mittwoch heruntergerissen und beschädigt worden. Zum Vorfall am Freitag meldete sich ein 18-jähriger Syrer im Nachgang als Täter bei der Polizei. Die Suche nach den zwei Tätern von Mittwochnacht - laut Beschreibung handelte es sich um zwei junge Männer mit dunkler Kleidung - lief am Donnerstag weiter. Bisher habe man noch keine Verdächtigen ermittelt, so die Polizei.

Die Stadt versuchte am Mittwoch und Donnerstag möglichst schnell eine neue israelische Fahne zu organisieren, nachdem innerhalb einer Woche zwei Flaggen beschädigt wurden. Die heruntergerissenen Fahnen befinden sich bei der Polizei als Beweismittel. Stand Donnerstag war noch unklar, wann wieder eine Fahne am Rathausplatz aufgezogen werden kann. (skro)