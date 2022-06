Eröffnung am Rathausplatz und auf Stadtmarkt: Sportkind und Don Pablo legen los

Zwei Geschäfte eröffnen in Augsburg – Sportkind in der Philippine-Welser-Straße, Don Pablo mit spanisch-brasilianischen Spezialitäten auf dem Stadtmarkt. Das bieten sie den Kunden.

Jetzt geht's los. So heißt es gerne im Sport. Für Gabi Windisch und Nadine Lux beginnt am Mittwoch ein Neustart in ihrem Berufsleben. Ihr Geschäft Sportkind ist bereits seit einigen Jahren als Online-Unternehmen aktiv, nun aber gibt es einen eigenen Laden. Das Geschäft am Rathausplatz ist vielen Menschen gut vertraut. Im Laden, der im städtischen Verwaltungsgebäude untergebracht ist, saß über viele Jahre hinweg Musik Durner, eine Institution in Augsburg. Danach war es das Modegeschäft Binder. Nun also werden Sportartikel angeboten. Neuigkeiten gibt es zudem auf dem Augsburger Stadtmarkt.

Sportkind hat viel Erfahrung im Onlinegeschäft

Sportkind stellt exklusive Sportbekleidung für Kinder und Erwachsene her. "Dank unseres stetigen Wachstums möchten wir mit der Eröffnung unseres ersten Stores in Augsburg die Onlinestrategie ergänzen und ein Shopping-Erlebnis zwischen Online- und Offline-Einkauf erschaffen", sagt Gabi Windisch. Ziel sei es, in Augsburg den Grundstein zu legen und später in einige ausgewählte Großstädte zu expandieren. "Wir wollen ein Zeichen gegen das Aussterben der Innenstädte setzen", ergänzt Nadine Lux. Die Idee für Sportkind wurde bereits im Jahr 2009 geboren. Sportkind sitzt in der Stettenstraße. Dieser Standort wird beibehalten.

Gabi Windisch (links) und Nadine Lux sind die Chefinnen von Sportkind. Foto: Michael Hörmann

Das Geschäft am Rathausplatz wurde in den zurückliegenden Wochen umgebaut. Geblieben ist die Treppe ins Untergeschoss. Insgesamt knapp 50 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen zur Verfügung. Der Keller, der bei Musik Durner noch als Verkaufsraum diente, darf nicht genutzt werden. Er dient als Lager.

Am Stadtmarkt in Augsburg gibt es spanisch-brasilianische Spezialitäten

Gabi Windisch und Nadine Lux starten mit einem eigenen Ladengeschäft. Dies gilt auch für Pablo Oliveira Gonzalez. Der 44-jährige Brasilianer macht sich in der Gastronomie erstmals selbstständig. Der gelernte Koch hat in der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt einen Stand gemietet. "Don Pablo" heißt er. Verkauft werden spanisch-brasilianische Spezialitäten. Paella kennt man wohl. Anders könnte es beim brasilianischen Gericht Feijoada Bowl aussehen. Es ist ein Eintopf aus Schwarzbohnen, Fleisch und zahlreichen anderen Zutaten.

Pablo Oliveira Gonzalez und Irina Pilschikov verkaufen jetzt spanisch-brasilianische Spezialitäten auf dem Stadtmarkt. Foto: Michael Hörmann

Der 44-Jährige lebt seit dem Jahr 2003 in Europa. Zunächst war er mehrere Jahre lang in Spanien. 2009 kam er nach Deutschland. Vier Jahre später begann Gonzalez eine Koch-Ausbildung in der "Ecke-Stube" in Augsburg. Es folgten weitere Stationen in unterschiedlichen Häusern. "Mich selbstständig zu machen, war immer mein Traum", sagt Gonzalez, der von seiner Lebenspartnerin Irina Pilschikov im Geschäft unterstützt wird.

