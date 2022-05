Im Pop-up-Store in der Annastraße gibt es viele Informationen zur Ausbildung

Die Agentur für Arbeit und die IHK betreiben in Augsburg einen Pop-up-Store. Jugendliche sollen auf unkomplizierte Weise angesprochen werden.

Noch gibt es viele unbesetzte Lehrstellen in der Region Augsburg. Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, haben jetzt eine Anlaufstation. In der Annastraße ist am Donnerstag ein Pop-up-Store eröffnet. Es handelt sich um einen Laden, der nur einen bestimmten Zeitraum betrieben wird. Mieter sind die Agentur für Arbeit und die Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie wollen Jugendliche ansprechen und sie für eine Ausbildung begeistern.

Außer sonntags ist der Laden in der Annastraße täglich geöffnet

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hätten Interessenten auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, sich beim gemütlichen Stadtbummel zum Thema Ausbildung zu informieren, teilt die IHK mit. Auch dieses Jahr lautet die Devise "Sonst kommen die Jugendlichen zu uns, jetzt kommen wir zu den Jugendlichen". Das niedrigschwellige Angebot soll Interessierte einfach und direkt ansprechen. Eine Terminvereinbarung braucht es nicht. Der Laden in der Annastraße ist täglich außer sonntags geöffnet. Von Montag bis Freitag stehen Experten von 12 bis 16.30 Uhr zur Verfügung. Am Samstag sind sie von 10 bis 15 Uhr ansprechbar.

Die Aktion dauert bis Samstag, 28. Mai. Wie es von der Agentur für Arbeit heißt, sind derzeit noch viele Lehrstellen nicht besetzt. Wer sich für einen Ausbildungsplatz interessiere, habe gute Chancen.