Ist es Brandstiftung? Auto im Augsburger Antonsviertel abgebrannt

Ein Auto ist im Augsburger Antonsviertel in der Nacht auf Mittwoch in Flammen aufgegangen. Es ist offenbar nicht der erste Vorfall in dem Augsburger Stadtteil.

Der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ging in der Nacht auf Donnerstag gegen 4.15 Uhr ein. In der Windprechtstraße im Augsburger Antonsviertel brannte ein Auto. Polizei und Berufsfeuerwehr rückten aus. Ein geparkter BMW stand in Flammen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein zweites Auto wurde durch den Brand beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Auto brennt in Augsburger Antonsviertel ab - Polizei ermittelt Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Man gehe dem Anfangsverdacht einer Brandstiftung nach, sagt eine Sprecherin der Polizei. Auch könne bislang ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art in dem Viertel. Wie die Sprecherin bestätigt, hat bereits Mitte Februar ein Auto, unweit der Windprechtstraße, gebrannt. Als Ursache hatte sich demnach ein technischer Defekt herausgestellt. (ina)

