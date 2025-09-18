Icon Menü
Augsburg ist keine „Rotlicht-Hauptstadt“ mehr

Augsburg

Bordellbetriebe in Augsburg standen zuletzt mehrfach im Fokus, die Szene gilt aber inzwischen als eher ruhig. Das war nicht immer so.
Von Jan Kandzora
    In Augsburg gibt es nach Zahlen der Stadt gut 20 angemeldete Bordellbetriebe. Viele Straftaten im Milieu spielen sich aber außerhalb davon ab, berichtet die Polizei.
    Sie stehen unter anderem in den Gewerbegebieten in Lechhausen, Oberhausen oder Haunstetten: Betriebe, die als „Saunaclub“ oder „Laufhaus“ firmieren. Es sind Begriffe, hinter denen sich auch die größten Rotlicht-Betriebe der Stadt verbergen; mal haben sie 22 Zimmer, mal 20. Die Szene und das Gewerbe standen zuletzt mehrfach im Fokus, es ging etwa in einem Rechtsstreit um die Fragen, welche Auflagen die Stadt den Bordellen machen darf, damit Prostituierte vor Übergriffen von Freiern geschützt sind. Einst galt Augsburg als „Rotlicht-Hauptstadt“, wenn auch mit einer fragwürdigen Zahlengrundlage. Es gab Razzien und Ermittlungsverfahren. Auch heute noch wird die Branche teils von zwielichtigen Figuren bevölkert, allerdings hat sich die Situation nach Einschätzung der Polizei geändert.

