Augsburg ist keine „Rotlicht-Hauptstadt“ mehr

Sie stehen unter anderem in den Gewerbegebieten in Lechhausen, Oberhausen oder Haunstetten: Betriebe, die als „Saunaclub“ oder „Laufhaus“ firmieren. Es sind Begriffe, hinter denen sich auch die größten Rotlicht-Betriebe der Stadt verbergen; mal haben sie 22 Zimmer, mal 20. Die Szene und das Gewerbe standen zuletzt mehrfach im Fokus, es ging etwa in einem Rechtsstreit um die Fragen, welche Auflagen die Stadt den Bordellen machen darf, damit Prostituierte vor Übergriffen von Freiern geschützt sind. Einst galt Augsburg als „Rotlicht-Hauptstadt“, wenn auch mit einer fragwürdigen Zahlengrundlage. Es gab Razzien und Ermittlungsverfahren. Auch heute noch wird die Branche teils von zwielichtigen Figuren bevölkert, allerdings hat sich die Situation nach Einschätzung der Polizei geändert.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis