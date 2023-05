Graffiti und Feuer: Vandalen beschädigen Studentenwohnheim

Unbekannte haben in einem Studentenwohnheim in der Augsburger Jakobervorstadt Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Fall von Vandalismus in einem Studentenwohnheim in der Lechhauser Straße in der Augsburger Jakobervorstadt meldet die Polizei. Ein Verantwortlicher für das Gebäude verständigte die Beamten, nachdem er mehrere Schäden festgestellt hatte.

Demnach hatten der oder die bislang unbekannten Täter ein Bedienelement des Aufzuges herausgerissen, ein Fenster eingeschlagen, das Treppenhaus mit Graffiti beschmiert und ein kleines Feuer entzündet. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Der Vorfall geschah im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Dienstag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise unter 0821/323-2110. (ina)

Lesen Sie dazu auch