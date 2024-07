Jakoberwallstraße wird ab Montag gesperrt

Wegen Bauarbeiten für eine Fernwärmeleitung wird die Jakoberwallstraße ab Montag, 22. Juli bis voraussichtlich 9. September gesperrt. Nach Angaben der Stadt erstreckt sich die Sperrung zwischen der Werner-Haas-Straße und der Hausnummer 17. Der Rad- und Fußverkehr werde am Baufeld vorbeigeleitet, heißt es. Eine Umleitung für Autofahrer wird über die Lechhauser Straße, die Berliner Allee, die Amagasaki-Allee, die Friedberger Straße und die Remboldstraße verlaufen, Mitte September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Wie die Stadtwerke mitteilen, muss auch die Buslinie 22 umgeleitet werden. Für Busfahrgäste ergeben sich demnach folgende Änderungen: In stadtauswärtiger Richtung fährt die Linie 22 die Haltestelle „City-Galerie/VhS“ der Linie 35 an und weiter über den Oberen Graben und die Jakoberstraße zur Haltestelle „Jakobertor“. Die Haltestellen „Barfüßerbrücke“ der Linie 35 sowie „Fuggerei“ der Linie 1 werden mitbedient. In stadteinwärtiger Richtung fährt die Linie 22 ab der Haltestelle „Jakobertor“ über die Pilgerhausstraße und den Oberen Graben zur Haltestelle „City-Galerie/VhS“ der Linie 35. Die Haltestellen „Fuggerei“, „Pilgerhausstraße“ der Linie 1 sowie die Haltestelle „Barfüßerbrücke“ der Linie 35 werden mitbedient. (jaka)

