Augsburg

18:30 Uhr

Jesiden feiern ein Fest für die heiligen sieben Engel

Raida Ido trägt den Weihrauch in den Festsaal, in dem die Jesiden am Wochenende ihr höchstes Fest feierten.

Plus Augsburg ist für viele Jesiden zum religiösen Zentrum geworden. Am Wochenende feiern sie ihren höchsten Feiertag. Ein Besuch auf dem Oberhauser Friedhof ist Pflicht.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Drei Wochen lang hat Raida Ido gefastet. Nicht alle Tage, nur von Dienstag bis Donnerstag, als Vorbereitung auf die Freitage. Schon in der Früh ist Ido mit Rashid Khidir, dem Vorsitzenden des Ezidischen Kulturvereins, auf dem Friedhof im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Hier steht seit 2019 der Qob, die Pilgerstätte der Jesiden, ohne deren Besuch kein Feiern und kein Trauern möglich ist. Heute ist der Hauptfeiertag, das Ezi Fest zu Ehren Gottes. Gott, so die Überlieferung, rief die heiligen sieben Engel ins Leben. Diese schufen die Erde, reinigten das Meer, fasteten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, um am Freitag den Abschluss der Schöpfung zu feiern. Jesiden sind Kurden, ein Beitritt zu ihrer Religionsgemeinde ist nicht möglich, geheiratet wird bis heute innerhalb der Gemeinschaft. Ein Besuch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen