Augsburg

vor 34 Min.

Jugendgruppen beschäftigen die Polizei auf dem Plärrer in Augsburg

Plus Der Plärrer gilt als sicher. Jugendgruppen, die geballt auftreten, bereiteten der Polizei aber Sorgen – darunter ein Zehnjähriger, der mit Springmesser aufs Fest geht.

Von Jörg Heinzle

Samstagabend am Seiteneingang zum Plärrer. Es ist nach 20 Uhr. Wer jünger als 16 Jahre ist, darf jetzt nicht mehr alleine auf den Festplatz. Vier Jugendliche, sie tragen alle dunkle Kapuzenjacken und eine Bauchtasche, probieren es dennoch. Sie werden von den Sicherheitsleuten am Eingang gestoppt. Als es Diskussionen gibt, eilt sofort eine Gruppe von Polizisten hinzu. Die Beamten stellen sich den Jugendlichen in den Weg und bilden einen Kreis um sie. Ein Beamter richtet eine Videokamera auf das Geschehen. Niemand soll die Kontrolle jetzt stören; und im Zweifel soll alles dokumentiert sein.

Szenen wie diese gibt es derzeit öfter auf dem Osterplärrer. Die Polizei zeigt massiv Präsenz, erstmals wird das Gelände auch mit Videokameras überwacht. Besonders im Blick haben die Beamten dabei Jugendgruppen, die der Polizei auch außerhalb des Plärrers Probleme bereiten. Einige sind auffallend jung, auch Zehn-, Elf- oder Zwölfjährige gehören zu den Gruppen. Und der Respekt vor der Polizei ist meist nur gering.

